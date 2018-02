SAN VITO - Non solo per venti anni – sono davvero tanti – ha reso la vita della moglie un inferno sulla terra, ma quando finalmente la donna ha trovato il coraggio di lasciarlo non le ha versato l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. Di conseguenza oggi la donna vive in stato di indigenza, perché non ha un lavoro e non ha alcuna fonte di reddito.

A conclusione di un certosino lavoro di indagine, che è consistito nel ricostruire quattro lustri di vessazioni, minacce, aggressioni verbali e violenze fisiche, i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno formalizzato una denuncia in stato di libertà a carico di V.T., 46 anni, sanvitese, per maltrattamenti in famiglia continuati. All’uomo è stata appioppata anche una denuncia per omessa custodia di armi. All’atto del controllo, eseguito sempre dai militari dell’Arma della stazione di san Vito, è emerso che il 46enne non custodiva un fucile calibro 12 e una pistola calibro 7,65, che deteneva con regolare permesso, con le cautele imposte dalla legge. Le armi sono state poste sotto sequestro dai CC.

Venti anni di soprusi e non lo ha mai denunciato: accade spesso, purtroppo. Vuoi per il timore di mettere nei guai una persona a cui, nonostante tutto, si vuole bene, per evitare di far sapere agli altri quello che si è vissuto, molte donne continuano a non denunciare i loro mariti-aguzzini. Quando, finalmente, la moglie del 46enne sanvitese ha trovato il coraggio di bussare alla porta della caserma dei carabinieri e di “confessare” al maresciallo quello che aveva vissuto per vent’anni tra le mura della sua abitazione, l’indagine si è potuta mettere in moto. Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno fatto emergere “ripetute violenze fisiche e psicologiche” poste in essere dall’impiegato nei confronti della moglie per quattro lustri. Non solo. Anche ora che quel matrimonio da incubo è finito il 46enne sanivitese continua a fare del male alla sua ex moglie non versandole l’assegno di mantenimento e costringendola a vivere nella povertà più assoluta.

[Mimmo Mongelli]