Un 45enne di Brindisi, Raffaele Tanzarella, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, perché ritenuto l’autore di un ferimento che risale al 31 gennaio scorso quando un uomo di 44 anni, Francesco Greco, fu raggiunto al piede da un colpo di pistola in via Benvenuto Cellini, a Brindisi.

A indagare sono stati i poliziotti della Squadra mobile di Brindisi. Tanzarella è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale. L’accusa di tentato omicidio è stata ipotizzata per via del numero di bossoli trovati sul luogo della gambizzazione, tali da far intendere che il presunto feritore avesse intenzione di uccidere la vittima. Il movente del delitto sembrerebbe essere riconducibile a fatti privati.