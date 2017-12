Incendio auto con effetto domino: le fiamme hanno completamente distrutto due macchine in sosta, annerito la facciata di un edificio, liquefatto le tapparelle dell’abitazione posta al primo piano dello stabile e danneggiato il portone di ingresso dell’abitazione a San Vito dei Normanni. I piromani hanno dato fuoco alla Mercedes Classe A di proprietà di un muratore sanvitese di 47 anni: da qui le lingue di fuoco si sono propagate ad una Lancia Ypsilon, che era parcheggiata sullo stesso tratto di strada della Classe A, di proprietà di una casalinga sanvitese. In via Di Vittorio nella notte tra sabato e domenica scorsa si sono vissuti momenti di panico tra i residenti: sino a quando i Vigili del fuoco non hanno completamente domato le fiamme in tanti hanno tenuto il fiato sospeso temendo che le fiamme potessero ulteriormente estendersi. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti, oltre ai pompieri, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.