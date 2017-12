Sale ufficialmente a 100 (16 donne e 7 minori dai 7 ai 12 anni) la quota dei goliardici che il prossimo 1° gennaio 2018 raggiungeranno La Conca, in zona Sciaia sulla Litoranea Nord di Brindisi per partecipare alla nona edizione del “Tuffo di Capodanno" dato aggiornato alla mattinata della Vigilia di Natale. Per il secondo anno consecutivo il più atteso appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno sarà trasmesso in diretta televisiva ed in esclusiva per il Digitale Terrestre dall’emittente Canale 85, nell’occasione saranno i giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal presentatore ufficiale dell’Evento, il giornalista brindisino Nico Lorusso a scandire i tempi della diretta fino al fatidico momento del tuffo.

Anche in questa occasione, il “Tuffo di Capodanno”, realizzato dagli organizzatori in collaborazione con “Summer Time – Animazone & Spettacolo” e Radio Ciccio Riccio e divenuto ormai un passaggio immancabile della tradizione brindisina, punta al record di iscrizioni e presenze. Le Cento presenze, raggiunte a distanza di soli 20 giorni dall’apertura ufficiale delle iscrizioni dello scorso 4 dicembre all’interno dello splendido e suggestivo stand allestito nella Galleria del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi, partner anche in questa edizione, rappresentano quindi un ottimo punto di partenza.