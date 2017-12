Da ieri c’è una nuova realtà nella scena politico-amministrativa cittadina. Si tratta del “Movimento civico Brindisi virtuosa”, la cui nascita è stata tenuta a battesimo dal notaio Michele Errico sulla scia tracciata qualche settimana fa dallo stesso ex sindaco e presidente della Provincia con la conferenza stampa convocata in qualità di presidente della Fondazione “Giuseppe Lazzati”.

Un preciso segnale da parte dello stesso Errico circa la volontà di “rituffarsi” nella vita politica locale dopo l’infelice epilogo dell’esperienza vissuta con la sindaca Carluccio, sebbene egli stesso, alla specifica domanda di una sua possibile candidatura a primo cittadino, abbia risposto in modo... sibillino: «Tutto dipenderà dalla volontà del movimento appena costituito, a condizione che la scelta sia condivisa e fatta in maniera democratica».

Il nuovo movimento, in ogni caso, sarà presieduto da Damiano Mevoli, ex Pd: «Brindisi - ha detto - è in una situazione che definire precaria è dir poco. Ecco, l’intenzione con la nascita di questo movimento è di preoccuparci di ridare dignità alla nostra città e, in quest’ottica, l’azione politica è lo strumento più adatto, non per carriere personali quanto piuttosto per attivare meccanismi tali da dare un valore aggiunto al nostro territorio. E devo dire che il riscontro in termini di adesioni è già più che positivo».

In vista delle prossime elezioni amministrative, dunque, ci sarà anche il neo-movimento. Con quale candidato sindaco e con quali alleanze, è ancora presto per dirlo. [p. potì]