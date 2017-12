di ANTONIO PORTOLANO

Maxifurto di capi d’abbigliamento ai danni del negozio Citymoda, all’interno del parco commerciale «Brin Park» di Brindisi. Il furto ammonta - sebbene non quantificato con esattezza - si aggira, secondo i gestori dell’attività commerciale, attorno ai diecimila euro, al netto dei danni procurati.

Il colpo intorno alle 3 del giorno dell’Immacolata. I ladri hanno utilizzato mazzette ferrate da muratore e probabilmente un’ascia per spaccare una delle potenti vetrate a lato del negozio e praticare un foro per penetrare all’interno dell’attività commerciale.

Ad agire potrebbero essere state almeno tre persone, dato che durante la fuga tre mazzette sarebbero state abbandonate sul posto.

Nel mirino dei malviventi i capi più costosi presenti nel negozio. I ladri hanno fatto incetta di un numero imprecisato di giubbotti di marca Armani», in particolare, e pronti per essere venduti nel periodo delle festività.

Un danno ingente per i gestori del negozio stimato attorno ai diecimila euro. A scoprire il furto sono state, nelle prime ore di ieri, le guardie giurate dell’istituto di vigilanza convenzionato con la struttura che hanno poi informato la Polizia di Stato. Sul posto si è recata una pattuglia delle Volanti per i rilievi di rito. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della struttura per verificare se abbiano ripreso elementi utili alle indagini.

Attività del «Brin Park» sotto attacco dei malviventi, non solo dei taccheggiatori di turno che spesso vengono colti in flagranza a rubare merce, ma negli ultimi tempi anche anche da ladri di «professione» e rapinatori.

L’ultimo assalto in ordine di tempo si era verificato la mattina del 6 novembre scorso: due rapinatori attesero all’uscita le guardie giurate del portavalori della Cosmopol e, sotto la minaccia di una pistola si fecero consegnare gli incassi del Mc Donald’s per poi dileguarsi con un bottino di circa 20mila euro. I malviventi riuscirono a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri facendo perdere le proprie tracce.