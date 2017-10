Telecamere nelle scuole raccolte centinaia di adesioni

Fioccano le adesioni tra i cittadini in relazione all’opportunità di installare sistemi di videosorveglianza all’interno delle scuole (elementari e materne) comunali.

Sono state, infatti, quasi 700 le firme raccolte ieri (primo giorno) in piazza Vittoria presso lo stand allestito dal “Comitato per la tutela dei bambini”, rappresentato dai tre referenti Nadia Fanigliulo, Vito Siccardi e Lucia De Giorgio. A sottoscrivere l’accorata richiesta sono stati soprattutto i genitori (mamme e papà) di bambini in età scolastica, preoccupati dai molteplici episodi di maltrattamenti che si verificano all’interno delle aule, l’ultimo dei quali avvenuto proprio a Brindisi.

Di certo, l’iniziativa di ieri non resterà isolata nel caso in cui il Comune non risponda tempestivamente all’invito, anche se la struttura commissariale si è resa disponibile ad introdurre nelle scuole di sua proprietà le agognate telecamere, considerate un utile deterrente contro possibili abusi perpetrati dalle maestre, avendo a quanto pare già preso l’impegno a chiedere qualche preventivo nell’ottica di affidare l’installazione di “occhi vigili” al miglior offerente. [p. potì]