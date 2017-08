I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Francavilla Fontana hanno arrestato padre e figlio accusati di estorsione. In manette sono finiti Massimo Iurlaro, 46 anni, e il figlio Cosimo, di 25. I due, entrambi commercianti, dopo aver costituito con altro venditore una società finalizzata alla vendita di biancheria, hanno costretto il socio, dopo ripetuti episodi di minacce e violenza, iniziati nello scorso maggio, a consegnargli 8mila euro nonché merce rimasta in deposito dopo la chiusura della società, per ulteriori mille euro. Padre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso la rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.