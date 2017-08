Spot di un big della cosmesi girato nelle terre brindisine

BRINDISI - È stato girato fra San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Cisternino ed Ostuni il nuovo spot internazionale della Laino, casa di cosmesi francese dello storico gruppo Laboratoires Gilbert specializzato in prodotti naturali.

A fare da sfondo alla produzione, curata dal regista Fabien Didelot, le campagne e le colline del Brindisino e particolari di alberi di ulivo, fichi e limoni delle nostre zone. Proprio l’utilizzo esclusivo di soli ingredienti attivi nel bacino del Mediterraneo da parte del committente (Laino) ha spinto l’agenzia UP Production ad investire in provincia di Brindisi in un’area specifica, dove la biodiversità raggiunge il massimo del suo splendore. Interprete dello spot la bellissima modella parigina dagli occhi verdi e dai capelli color oro Aude Jane Deville, del brand «Vip Model».

La troupe francese, composta da circa trenta persone, ha soggiornato a Tenuta Moreno (Latiano) e a Monte Sarago (Ostuni) impegnando circa sette giorni lavorativi per la realizzazione dello spot. Fabien Didelot era stato a San Vito dei Normanni nel 2015 per il Festival «Full Bike Day, la Bicicletta in tutte le sue forme artistiche» rimanendo favorevolmente colpito dalla bellezza e dall’ospitalità della Puglia nonché dai piatti della locanda Nonna Mena. Appassionato di sport estremi (Bmx, motocross etc), Didelot da dieci anni collabora stabilmente con Red Bull Media, colosso mondiale che produce, distribuisce e pubblica programmi di intrattenimento in ambito sportivo e lifestyle.

«Il mio rapporto con la provincia di Brindisi è fantastico. Questa - dice - è la seconda volta che ci vengo dopo la splendida esperienza del Festival nel 2015. Campagne uniche, cibo superlativo e gente dal cuore grande. Ci ritornerò sicuramente con la mia famiglia», ha spiegato il regista Fabien Didelot.

