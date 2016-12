BRINDISI - Una scenata di gelosia, nella notte di Natale, è sfociata in un episodio di violenza in danno di una donna e nell’arresto ai domiciliari di un 40enne di Brindisi che dopo averle strappato di mano il cellulare, l’ha schiaffeggiata e con una bottiglia di vino ha rotto il parabrezza della vettura. L’arresto dell’uomo è stato convalidato.

A quanto appurato dalla polizia, i fatti si sarebbero verificati durante uno scambio amichevole di auguri tra l’uomo e una giovane 25enne brindisina che in passato aveva intrattenuto con lui una relazione sentimentale. Un sms giunto sul cellulare della vittima ha fatto degenerare la situazione. La ragazza ha prima tentato invano di chiamare la polizia, poi è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto agli agenti a bordo di una volante che era in giro per la città. L’uomo è stato rintracciato e arrestato per rapina impropria e danneggiamento.