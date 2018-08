Paziente scappa da struttura psichiatrica e percorre 7km per tornare a casa: ritrovato incolume

Ha percorso più di 7 chilometri per tornare dalla famiglia, scappando da una struttura dov'era ricoverato per gravi problemi psichiatrici. È terminata fortunatamente a lieto fine l'avventura di un paziente 44enne di una comunità riabilitativa di Brindisi, che è stato rintracciato dai carabinieri del capoluogo. Il responsabile e alcuni operatori socio-sanitari della struttura sono stati denunciati per abbandono di persona incapace. L'uomo, dopo aver percorso tanta strada, sta bene.