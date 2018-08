Topi morti, la foto sul web è virale, oggi derattizzazione

Quella foto sui social ha fatto il giro della rete: topi per strada a Corte dei Tarallo quasi fossero un’attrattiva di queste sere d’estate a Mesagne ed ecco che ieri mattina è giunta puntuale la nota da Palazzo di città: «In seguito alle numerose segnalazioni pervenute in questi giorni il Sindaco Pompeo Molfetta e l‘assessore all’Ecologia e Ambiente Omar Ture hanno programmato per domattina – mercoledì 22 agosto – (oggi per chi legge, n.d.r.) un intervento straordinario di derattizzazione che sarà operato in sinergia dalla ditta Paneco, affidataria del servizio per il Comune di Mesagne, e da AQP - Acquedotto Pugliese». «L’intervento - si spiega nella nota - interesserà in particolare il Centro Storico ed altri punti critici della città».

Quindi il messaggio «educativo»: «Si coglie l’occasione per ricordare che il fenomeno della presenza di ratti e blatte può essere alimentato, tra le altre cause, da modalità improprie di conferimento di rifiuti. In particolare se il rifiuto è conferito fuori dagli appositi contenitori e al di fuori degli orari di conferimento suggeriti (la sera precedente al ritiro o entro le ore 5.00 del mattino)», con l’invito a «cittadini e operatori commerciali a rispettare le norme sul corretto conferimento dei rifiuti e nel caso di grandi quantità a conferire nella Piattaforma Ecologica Comunale aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 17.45; la domenica dalle 9.00 alle 11.45».