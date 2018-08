Fasano e Ostuni, terre di conquista dei vip: tante le nozze sfarzose

La provincia di Brindisi anche quest’anno è stata scelta come destinazione turistica da molti vip.

Sui social network spopolano le tante fotografie di personaggi famosi che hanno soggiornato principalmente fra i territori di Fasano e Ostuni: Naomi Campbell (top model britannica); David Michael Hasselhoff (attore, produttore cinematografico, cantante, e personaggio televisivo statunitense); Ronn Moss (attore, musicista e cantante statunitense), Katherine Kelly Lang (attrice statunitense); Maria Sharapova (campionessa di tennis); Sir Richard Branson (imprenditore britannico e fondatore del Virgin Group); Sasha Grey, pseudonimo di Marina Ann Hantzis (attrice ed ex pornodiva americana); Michelle Hunziker (conduttrice televisiva, attrice, ex modella e cantante svizzera naturalizzata italiana); Antonio Conte (allenatore ed ex ct della Nazionale), Gianluca Zambrotta (allenatore ed ex difensore della nazionale) e la tatuatissima Laura Gramuglia (conduttrice di Radio Capital e scrittrice).

Un parterre di tutto rispetto. In primavera, fra lavoro e relax, la bellissima Belen Rodriguez è stata protagonista di un servizio fotografico (per una casa di intimo) che ha avuto come location una splendida masseria fasanese dell’Ottocento trasformata in residenza turistica di lusso.

Il territorio di Fasano è anche consacrato fra le mete mondiali per i matrimoni fra vip. Ad inizio agosto una ricerca dell’agenzia di comunicazione “Klaus Davi and company” (dell’omonimo giornalista, opinionista e pubblicitario svizzero naturalizzato italiano) ha reso noto infatti che al primo posto fra le location italiane più ambite dai turisti facoltosi che desiderano sposarsi c’è un resort ubicato a Savelletri. La struttura in questi ultimi anni ha ospitato diversi matrimoni eccellenti e personaggi del jet set internazionale.

Per quanto riguarda il porto di Brindisi, infine, da segnalare la se pur breve sosta di Bono, cantante della band irlandese degli U2. [v. de leonardis]