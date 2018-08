Brindisi, per evitare autovelox «inchioda» la sua auto: quattro feriti

BRINDISI - Probabilmente una brusca frenata alla vista di un autovelox - un’inchiodata, come si dice in gergo – è la causa che ha fatto perdere il controllo della vettura ad un automobilista che ha provocato un incidente sulla «Statale 613» a sud di Brindisi, all'altezza di San Pietro Vernotico.

Bilancio del sinistro: due auto coinvolte e quattro feriti, tra cui un bambino di circa due anni. Stando ad una sommaria ricostruzione dell'accaduto operata dai soccorritori, intorno alle 11,30 di ieri mattina sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, il conducente di una Jeep, notando una postazione di controllo della velocità (Autovelox) avrebbe probabilmente tentato di evitare la sanzione relativa all'eccesso di velocità ed avrebbe frenato bruscamente.

La manovra, tuttavia, gli sarebbe costata cara, perché l'autovettura prima sarebbe finita contro lo spartitraffico, quindi si sarebbe fermata nel bel mezzo della carreggiata piegandosi su un lato, dopo aver urtato un'autovettura, una Renault Captur, che seguiva.

A guardare le auto bisogna concludere che ciascuna persona coinvolta ha avuto la sua bella dose di fortuna: gli airbag della Jeep (il conducente è un salernitano) sono immediatamente scoppiati. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118, mentre i rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale. Il bilancio, dunque è di quattro feriti tra i quali un bimbo di due anni.

Il tratto di superstrada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso e ricostruzione della dinamica, con grossi disagi per gli automobilisti in viaggio in direzione nord e con la creazione di un by-pass: una deviazione del traffico sulla provinciale che collega San Pietro a Campo di Mare e Brindisi, all’altezza di Cerano.

Il tutto si è verificato sotto lo sguardo, evidentemente sorpreso, degli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico, impegnati in un servizio di controllo elettronico della velocità, servizio ampiamente annunciato con una nota stampa.