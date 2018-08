Ubriaco, completamente nudo fuori da un locale, con in mano la targa di un'automobile, insultando i carabinieri con frasi oltraggiose: così un 28enne torinese, in vacanza a Cisternino, ha trascorso la serata di ieri. La gente fuori dal locale, che stava assistendo allo "show" del piemontese, ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato il ragazzo senza vestiti, in evidente stato di agitazione psicofisica, che aveva in mano la targa anteriore di un'auto, rubata, e che non appena ha visto i militari ha cominciato a insultarli con frasi ingiuriose. Il tutto è durato per oltre 20 minuti, davanti a turisti e passanti. I carabinieri l'hanno poi fermato e sono riusciti a sottoporlo all'alcoltest, risultato positivo. Il ragazzo, arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato poi rimesso in libertà.