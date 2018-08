Dal Nord a Ceglie Messapica per combattere lo stress: un premio ai «Cegliesi Benemeriti»

LA CITTA’ DI CEGLIE MESSAPICA RENDE OMAGGIO AI “NUOVI CEGLIESI” E AI “CEGLIESI BENEMERITI” : FESTA IN PIAZZA E INTERVISTE AI PREMIATI.

SUL PODIO IL GRANDE STILISTA KEAN ETRO INSIEME CON CESARE FIORIO, PAOLO GIORDANO, DONATELLA CAPRIOGLIO E I CONIUGI KLINGER

Sempre più persone scelgono Ceglie Messapica (Br) come luogo del cuore o 'buen retiro', dove ritemprarsi al riparo dallo stress del lavoro e della città: domenica prossima, 19 agosto, la città ospiterà una serata dedicata ai "Nuovi Cegliesi e ai Cegliesi Benemeriti". Un appuntamento (alle 20 in Largo Ognissanti) ideato dal consigliere comunale Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it, e dall'assessorato alla Cultura per rendere omaggio a professionisti, imprenditori, manager, avvocati, artisti, medici - prevalentemente del Nord Italia - che hanno scelto Ceglie Messapica acquistando case di campagna, piccole e grandi masserie, trulli e investendo nel grande agro cegliese.

Durante la serata a nome della città di Ceglie Messapica sarà assegnato il premio “Nuovo Cegliese” 2018 al famoso imprenditore del lusso Kean Etro (stilista e titolare della omonima casa di moda), a Cesare Fiorio (già direttore sportivo della Ferrari), a Donatella Caprioglio (psicologa e scrittrice, docente alla Sorbona) a Paolo Giordano (scrittore e fisico) e Marco Klinger (medico chirurgo) e a sua moglie Ita (stilista e designer).

Sarà anche assegnato il premio “Cegliese Benemerito” 2018 a emigrati capaci di affermarsi lontano da casa, al Nord o all’estero, come Luciano Fedele (imprenditore dell’hotellerie a Milano e nel nord Italia, alla vigilia della sua quotazione in borsa) e ad Andrea Chirulli (imprenditore delle infrastrutture viarie e dei lavori pubblici in Italia e all’estero).

Il momento della consegna del premio (un’opera originale dell’artista locale Emilio Postorino) sarà condotto dal direttore Angelo Maria Perrino. Come omaggio a tutti i premiati, durante la serata, si esibirà con un concerto la “Valle d’Itria Wind Orchestra”, interessante formazione musicale nata grazie alla collaborazione di diversi musicisti professionisti che credono nella cultura e della promozione del territorio della Valle d’Itria.

Anteprima della manifestazione sarà la consegna, da parte del Rotary Club “Terra dei Messapi” di Ceglie Messapica, dell’ormai tradizionale premio “Turista Ambasciatore”.