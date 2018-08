Maltratta la moglie da 10 anni, cerca di colpirla anche davanti ai cc, arrestato

Un 46enne di Villa Castelli (Br) è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato per oltre dieci anni la moglie. È stata la figlia a denunciare il tutto, stufa per le continue violenze a cui doveva assistere: la ragazza ha telefonato ai carabinieri segnalando che la madre stava subendo gli ennesimi maltrattamenti. I militari hanno raggiunto l'abitazione e hanno trovato la donna con il volto tumefatto, e il marito riverso sul letto, ubriaco. Nonostante tutto ha tentato di sferrare un altro pugno alla moglie, che - emotivamente sconvolta - è stata portata al pronto soccorso con un trauma al viso e al naso e una contusione allo zigomo destro. La figlia della coppia ha poi raccontato ai Carabinieri gli anni di violenze a cui ha dovuto assistere, con ingiurie e minacce di morte, e lancio di oggetti. L'uomo è stato denunciato e condotto nel carcere di Brindisi.