TORCHIAROLO - Carambola di auto il pomeriggio di Ferragosto sulla statale 613 direzione Brindisi-çecce, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo. L'incidente ha interessato due auto, una Fiat Punto e una Alfa 156: la prima si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata, mentre l'altra auto è finita contro il guard rail. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Sette persone sarebbero rimaste ferite, ma nessuna verserebbe in gravi condizioni. Indagini sono in corso da parte della Polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato su una corsia fino al completamento dei rilievi e alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.