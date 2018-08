FASANO - Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 7 ottobre, Giuseppe Vinci, il giovane fasanese che alle prime luci dell’alba di ieri è morto in un incidente stradale mentre si stava recando a lavoro. Un incidente terribile. Il 19enne ieri mattina alle 5.30 si stava recando, a bordo del suo ciclomotore Piaggio Liberty 50, presso il vivaio dove lavorava a Speziale e stava percorrendo la ex statale 16 tra Pezze di Greco e Montalbano. Qualche centinaia di metri prima della piccola frazione fasanese di Speziale, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed ha perso la vita. A trovare il corpo senza vita del 19enne fasanese, al centro della corsia di marcia per Fasano, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

A distanza di una quarantina di metri dal corpo del 19enne giaceva la moto nella scarpata laterale la strada verso Speziale sul lato della carreggiata per Fasano. Ai militari dell’Arma è subito sembrato chiaro che il 19enne fosse stato investito da un mezzo del quale però se ne erano perse le tracce.

I militari non hanno dubbi: il giovane è stato travolto da un'auto pirata probabilmente di grossa cilindrata o addirittura un mezzo pesante. Da qui l'appello a chiunque abbia visto o sappia qualcosa: si metta subito in contatto con i Carabinieri