Fotografa il lato B di tre ragazzine in un centro commerciale, denunciato

Un 23enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai Carabinieri per molestie aggravate, per aver fotografato il 'lato B' di tre ragazze tra i 14 e i 17 anni in un centro commerciale. Le tre ragazzine, una italiana e due sorelle inglesi, erano andate a fare shopping con le mamme, quando si sono accorte di essere state prese di mira dalla fotocamera del giovane. Preoccupate, le cinque donne sono riuscite a rintracciare il ragazzo e l'hanno portato nell'ufficio del direttore del centro commerciale per avere spiegazioni. Il ragazzo ha ammesso di aver inviato anche le foto a un amico tramite Whatsapp, e ha acconsentito a cancellarle.