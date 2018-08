Nascondeva la cocaina nella cappa della cucina: un uomo è ai domiciliari

Aveva nascosto la cocaina nella cappa del camino della sua abitazione: un uomo di 49 anni, Damiano Sanasi, è stato arrestato dai carabinieri di Erchie per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo aveva organizzato tutto nei minimi particolari: durante una perquisizione, nello stanzino adiacente all'ingresso, i militari hanno trovato sette bustine di cellophane, chiuse col nastro adesivo, contenenti cocaina. In cucina, nella cappa del camino, è stata trovata un'altra busta con 19 confezioni di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L'uomo è agli arresti domiciliari.