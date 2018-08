Latiano, marocchino violento ignora i divieti e semina danni e paura: in carcere

Aveva sfondato il vetro di un'auto, spaccato una porta di legno, aggredito il padre anziano e i carabinieri: tuttavia era stato graziato, dopo le manette, con un provvedimento di divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Ma per il 40enne marocchino, Bouazza Farissi, si sono aperte le porte del carcere in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale di Brindisi per violazione di domicilio, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, in precedenza si era reso protagonista di altri episodi di violenze e danneggiamenti nei riguardi di beni appartenenti ai congiunti. In particolare aveva rotto il lunotto posteriore dell’autovettura della sorella 24enne, che nella circostanza era stata accompagnata in ospedale per i malori accusati a seguito dei maltrattamenti e lesioni provocate dal fratello Anche all’anziano padre 78enne l’indagato ha inferto un pugno in fronte. L’uomo a seguito della vicenda era caduto in uno stato di prostrazione per le umiliazioni e soprusi subiti quotidianamente unitamente alla figlia.

L’arrestato nel corso delle intemperanze oltre a infrangere il lunotto della vettura aveva anche rotto un televisore e una porta in legno dell’abitazione. Quindi, a seguito delle gravi violazioni poste in essere, si è deciso di accompagnarlo in carcere come disposto dall’Autorità Giudiziaria .