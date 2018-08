Brindisi, la città diventa come la foresta amazzonica

Erbacce ad ogni angolo, vegetazione rinsecchita ed i soliti ignoti in azione ad incendiare anche le palme. L’ultima - nei pressi del negozio Toys - è stata incenerita proprio l’altro ieri.

Degrado ed incuria al rione Paradiso ed al quartiere Sant’Elia è quanto denunciano numerosi residenti delle due popolose aree, chiedendo interventi urgenti per porre un freno alla situazione che va sempre più degenerando. La palma incendiata ieri sarebbe la settima nell’arco di un solo mese fa presente qualcuno. Le fiamme hanno attecchito facilmente per via del fatto che le piante sono completamente secche. Uno scempio quello messo in atto dal solito sbandato di turno che purtroppo ha avuto anche gioco facile per via della condizione della pianta. Ma le palme, per le quali basterebbe un minimo di manutenzione del verde pubblico per riportare a nuova vita con piccoli interventi, non sono l’unica doglianza dei residenti della zona delle case antiracket e dintorni.

La vegetazione spontanea infesta tante strade, diversi gli esempi visibili lungo via della Torretta, via Peppino Impastato e via Paolo Borsellino. Ma anche a Sant’Elia, soprattutto nella zona di piazza Favretto, i cosiddetti interventi di «stradinaggio» lasciano a desiderare: «Da anni - denunciano alcuni residenti della zona - non vediamo intervenire una squadra della Multiservizi per la manutenzione delle aree.

Sarebbe necessaria e urgente una seria operazione di bonifica, in entrambi i quartieri, accompagnata da una vigorosa disinfestazione perchè zanzare e insetti di ogni genere stanno flagellando quelle zone.

Una palma bruciata

I vandali fanno il resto: una palma è stata data alle fiamme: una situazione davvero vergognosa sotto tutti i punti di vista