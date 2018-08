Brindisi, volo Ryanair da incubo: arriva l'interrogazione parlamentare

BRINDISI - «Chiedere chiarimenti in merito disagi denunciati dai passeggeri 'sequestratì ieri per ore sul volo Ryanair-Francoforte Brindisi e verificare quali sono i piani di assistenza in casi del genere». Lo chiede Alberto Losacco, deputato del Partito democratico, con un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture.

«Nella giornata di ieri - ricorda - alcune decine di passeggeri sono rimasti letteralmente ostaggi all’interno di un volo Ryanair in partenza da Brindisi per Francoforte. La partenza inizialmente prevista per le 11 è slittata alle 14 quando i passeggeri sono stati fatti imbarcare. Una volta saliti a bordo, però, probabilmente a causa del caos orari in Germania per lo sciopero degli addetti della compagnia irlandese, i passeggeri sono rimasti in attesa del decollo senza aria condizionata e senza poter scendere per motivi di sicurezza».

«In diversi - sottolinea - hanno accusato malori, compresi diversi bambini, fino a quando dopo varie insistenze i passeggeri sono stati fatti scendere e terra. Il volo è stato bloccato fino alle 17 accumulando un ritardo di ben 6 ore». "Quanto accaduto è inaccettabile - conclude - non è ammissibile far patire a dei passeggeri disagi dal genere, considerato che erano del tutto evitabili».