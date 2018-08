Ladri in villino a Brindisi: rubati 3500 euro di elettrodomestici

Hanno forzato la porta d'accesso di una villetta e portato via più di 3500 euro di elettrodomestici. Due brindisini sono stati denunciati per furto aggravato in abitazione. Entrambi nullafacenti e con precedenti penali, hanno approfittato dell'assenza momentanea dei proprietari di un villino nel quartiere Casale, e dopo aver scardinato la porta d'ingresso, hanno portato via un televisore e altri elettrodomestici. Sono entrati perfino nel garage, portando via un tosaerba, una motosega, una motozappa e altre attrezzature per il giardinaggio. I Carabinieri sono risaliti ai responsabili grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza.