Inseguimento dei militari, spuntano 30 kg di droga

Nel Salento a fare da staffetta con la sua auto ad un’altra a bordo della quale c’erano altre due persone e 30 chili di marijuana. Ma le strane manovre messe in atto dai conducenti delle vetture hanno insospettito i carabinieri che si sono messi alle calcagna di quelli che poco dopo si sono rivelati i corrieri della droga.

È finito in manette un 37enne brindisino al termine di un rocambolesco inseguimento con i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, mentre le altre due persone che lo seguivano con l’altro mezzo sono riuscite a dileguarsi.

Una fuga che dovrebbe durare poco, dal momento che i militari dell’Arma sanno già chi sono i due soggetti dal momento che, per la fretta di far perdere le tracce, hanno dimenticato sui sedili della vettura i relativi portafogli.

Il primo a finire in manette è stato il brindisino di 37 anni, Antonio Facecchia, che viaggiava al seguito di una Fiat Punto di colore grigio a bordo della quale sono stati trovati due involucri e un borsone di grosse dimensioni contenente 30 chilogrammi di marijuana.

L’inseguimento è avvenuto a Novoli (Lecce) nella mattinata di martedì.

Facecchia si trovava alla guida di una Fiat Punto di colore bianco. Insospettiti dalle due auto che procedevano insieme e da un repentino cambio di marcia effettuato da entrambe le vetture, i carabinieri hanno intimato l’alt. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso poco dopo in una strada senza uscita.

Il conducente e il passeggero della Punto grigia sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo e a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe.

È finita male per Facecchia, bloccato nel tentativo di fuggire. I militari a quel punto hanno sottoposto a perquisizione entrambe le auto. Nella Punto bianca sono stati rinvenuti una bilancia da banco e un apparecchio cellulare.

In quella grigia, invece, si trovano gli involucri e il borsone contenenti la sostanza stupefacente.

Facecchia, su disposizione del pm di turno del tribunale di Lecce, è stato arrestato per il reato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in quanto auto staffetta.

Le macchine e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il brindisino è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce. Ora è «caccia all’uomo» per i due fuggitivi i quali avrebbero comunque le ore contate.