San Michele Salentino, in arrivo la festa patronale

BRINDISI - Saranno due giorni all’insegna della fede e della tradizione, ma anche della musica e divertimento, quelli che San Michele Salentino si appresta a vivere sabato 11 e domenica 12 agosto in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono San Michele Arcangelo.

Per l’occasione l’intera città sarà vestita a festa, con luminarie, mercatini e bancarelle per le vie del centro e la Cassa Armonica in Piazza Marconi, dove sabato 11 agosto, a partire dalle 21, si alterneranno, per un grande momento di musica tradizionale e contemporanea, tre Bande provenienti dalla Puglia: l’Associazioni Giovani Musicisti di Ceglie Messapica, diretta dal M° Michele Vitale, l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Chimenti” di Montemesola, diretta dal M° Lorenzo De Felice e l’Orchestra di Fiati “Paesiello” di Palagiano, diretta dal M° Rocco Cetera. Un vasto repertorio dove, alla musica classica, come vuole la tradizione bandistica, si affiancheranno brani di musica leggera e jazz.

Sempre nella principale piazza del Paese, domenica 12 Agosto, alle ore 21, l’Amministrazione Comunale omaggerà gli studenti di San Michele che nell’anno scolastico appena concluso hanno conseguito la Maturità con il massimo dei voti. Seguirà, dalle 21:30, il concerto di Matthew Lee, il fenomeno italiano del rock’n’roll che, dopo aver entusiasmato il pubblico di tutta Italia ed Europa, scalderà la città sanmichelana con la sua Big Band, con uno show da non perdere, divertente, elettrizzante, superenergico e soprattutto unico grazie alle capacità di virtuoso del pianoforte che Matthew Lee mette in mostra in ogni suo show.

Al termine del concerto, intorno alla mezzanotte, nei pressi della Villa Comunale, si terrà lo spettacolo pirotecnico.

Gli appuntamenti religiosi, invece, prevedono il 9, 10 e 11 alle ore 19, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo il Solenne triduo in onore del Santo Patrono, mentre domenica 12 alle ore 18.15 il tradizionale rito della consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco al Santo Patrono. Seguirà alle ore 18 la SS Messa Solenne presieduta dal Parroco don Tony Falcone. Nel corso della SS Messa ci sarà la consegna dell’olio e della lampada votiva. Alle 19.45, il Simulacro del Santo percorrerà le vie del paese.