Ostuni, Anna Falchi madrina al white party di "Nuovarredo"

Un white party esclusivo in riva al mare, a “La Dolce Vita” di Santa Lucia, con tanta musica, cibo della tradizione pugliese ed acqua cristallina, alla presenza di decine di persone per festeggiare i 21 anni di “Nuovarredo” di Francavilla Fontana, l’eccellenza italiana nell’arredamento. Accanto all’Amministratore Antonio Magrì, la Famiglia, il Direttore Marketing Vincenzo Ruggio, il Direttore Commerciale Francesco Casiello, parte dei dipendenti provenienti dagli store di Puglia e Basilicata, la dirigenza della Virtus Calcio e tanti amici tra i quali Mimmo Bianco di Soave e Mino Distante della Win Time. Certo, non poteva mancare la testimonial del marchio, la bellissima Anna Falchi, accompagnata dal compagno Andrea Ruggeri e dalla figlia Alyssa.

La Falchi, che frequenta assiduamente la Puglia e da settembre vestirà, ancora, i panni della cuoca-presentatrice su Telenorba nel programma “Anna e i suoi fornelli”, era in splendida forma, leggermente fasciata da un abito dai toni maculati e con un filo di trucco che faceva esaltare i suoi splendidi occhi verdi. Da alcuni anni è il volto pubblicitario dell’azienda francavillese, complice, anche, il suo amore verso l’arredamento. “È stata una bellissima esperienza – ha dichiarato la Falchi - c’è da precisare che il mio sogno era di fare l’interior designer e, come è ben noto, ho preso altre strade, per cui essere la testimonial di questa azienda che fa arredamento per tutti i generi e per tutte le tasche a me fa, particolarmente, piacere perché è un argomento che ho sempre seguito e contino a seguire. Mi piace molto lavorare con loro perché si sente il calore familiare, è un’azienda fatta da giovani, solida e ci si sente veramente a casa, così come mi sento io qui in Puglia.”

La Falchi ama, particolarmente, la Nuovarredo perché, dice, “c’è la possibilità di toccare con mano i prodotti, in un mercato dove la gente predilige gli acquisti su internet, qui, invece, è bello poter andare nello store col proprio compagno o marito e scegliere l’arredamento, accolti sempre da grandi professionisti.” Nuovarredo, infatti, propone a tutti i suoi clienti il meglio del design e dello stile ai migliori prezzi di mercato, il giusto connubio tra i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli tipici del negozio specializzato indipendente grazie ad uno staff di persone altamente specializzate in Puglia,BasilicataeToscana.

Ma dove vuole arrivare questa azienda tutta brindisina? “Intanto vuole consolidare le posizioni sul mercato in Puglia e Basilicata dove siamo l’azienda leader nel settore dell’arredamento nonché il primo venditore di mobili - ha affermato l’Amministratore Antonio Magrì - stiamo crescendo anche nel nord Italia e stiamo per lanciare, a breve, un nuovo marchio per la vendita on line a livello nazionale. Useremo, quindi, tutti i canali della distribuzione che oggi sono vincenti, sia l’on line, sia il tradizionale con i negozi attraverso i quali, chiaramente, diamo più servizi ai clienti. In questo viaggio ci sarà, ancora, Anna Falchi come testimonial nazionale perché è stata molto apprezzata dai clienti ed ha reso il nostro marchio più presente nel nostro territorio.”