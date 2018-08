FASANO - È di un morto e tre feriti il bilancio di un altro tragico incidente stradale avvenuto su un pezzo di asfalto da tutti ritenuto “maledetto”: il tratto della strada statale 172 dir tra Fasano e Laureto.

Ieri pomeriggio a perdere la vita, quasi all’altezza della curva della “vernisina” e del semaforo che conduce sulla provinciale per Canale di Pirro e per Selva di Fasano, è stata una donna di Locorotondo, una bracciante agricola che ritornava a casa dopo una giornata di lavoro.

La donna – Maria Simeone di 57 anni – era alla guida della sua Fiat Idea e viaggiava in direzione Locorotondo, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Audi A3 diretta a Fasano, sulla quale viaggiava una famiglia (composta da tre persone: padre, madre e figlio) di origine inglese ma residente in Valle d’Aosta, che si trovava in vacanza in Puglia.

La donna è morta sul colpo. In base alle poche indiscrezioni trapelate pare che la donna sia stata colta da malore ed abbia perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro l’Audi A3, i cui occupanti sono rimasti feriti, in maniera seria il guidatore di 40 anni, e in maniera lieve la moglie e il figlio.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti ed hanno constatato il decesso della 57enne locorotondese, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito utili a stabilire la esatta dinamica dell’incidente. Notevoli i disagi alla circolazione stradale, della quale si è occupata, invece, la Polizia municipale di Fasano.

Ancora un incidente mortale su un tratto di strada ritenuto tra i più pericolosi di Puglia, e sul quale da anni si attendono interventi di messa in sicurezza. Un incidente nel quale ha perso la vita una bracciante agricola di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro nei campi.