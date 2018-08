Francavilla, pugni alla moglie e testata alla figlia: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un 55enne del luogo. L’uomo ha maltrattato con reiterate e abituali condotte di violenza morale, consistite in ingiurie e minacce anche di morte la moglie e la figlia convivente. Alle violenze morali si sono aggiunte anche quelle fisiche, tra l’altro ha sferrato un pugno sulle labbra della moglie che ha determinato alla donna il sanguinamento della gengiva, nonché una testata sul viso della figlia causandole la rottura dell’incisivo superiore sinistro.

A tutto questo si aggiungono i danni agli infissi e suppellettili dell’abitazione provocati dall’uomo nei momenti di ira. Tale situazione di terrore in cui hanno vissuto le donne per mesi non è mai sfociato in denunce prima d'ora. Il movente di tale violenzeè da ricercare nella mancata accettazione dell’interruzione della relazione sentimentale con la moglie. L’arrestato, che nella circostanza è stato rintracciato dai militari a circa 300 metri dalla propria abitazione, è stato arrestato e, su disposizione della magistratura, posto ai domiciliari a casa della madre.