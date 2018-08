Le loro vittime preferite erano donne anziane tra i 70 e gli 80 anni che erano sedute in strada o si trovavano in strade salate. Con l'accusa di aver messo a segno 13 scippi in un mese sono stati arrestati dai Carabinieri di Francavilla Fontana, Carlo Taurino, 22 ani e Marialuisa Pellegrino, 34, del posto. Entrambi, accusati di furto aggravato continuato, sono stati posti agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Tea Verderosa, su richiesta del pm Pierpaolo Montanaro. Nell'ambito della stessa operazione è stato denunciato per ricettazione un orefice di Francavilla.

I colpi sono avvenuti tra la prima decade di maggio e giugno quando la descrizione da parte delle vittime faceva corrispondere sempre alcuni particolari, tra cui la presenza di un giovane di corporatura esile che indossava un jeans e maglietta di colore biancoe le vittime, sempre donne anziane ( tra le 13 vittime, anziane donne del luogo, vi sono 5 ultraottantenni e 4 ultrasettantenni). In altri cinque colpi, invece, era presenta la donna.

Ai due malviventi si è arrivati anche attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e il riconoscimento fotografico operato dalle vittime. Il gioielliere di Francavilla Fontana che è stato denunciato è stato trovato in possesso di 4 delle collane rubate che non erano state caricate nell'apposito registro ed erano state cedute dal giovane. Altre due collane, invece, sono state recuperate in un negozio Compro oro di Taranto.