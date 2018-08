«Oltre 900mila euro per il canile: sono troppi»

FASANO - Il Comune dà via libera per la costruzione di un nuovo canile, ma per l’associazione animalista «Quattro zampe nel cuore» la spesa da effettuare è troppo esosa.

«La cifra di 915.000,00 - si legge in una nota del gruppo animalista - per la sua realizzazione, per accogliere 196 cani, ci sembra un importo davvero molto esoso, dato che sappiamo di canili costruiti a norma, con cifre anche intorno ai 300mila euro. Vogliamo che i cani randagi di Fasano abbiano un ottimo trattamento durante la loro permanenza nella struttura al momento da noi gestita, ma avremmo preferito che una parte della cifra indicata per la costruzione del canile, fosse stata adoperata per agire su più fronti e contrastare il fenomeno dilagante del randagismo, arrivando ad eliminare persino la necessità della struttura canile inteso come il tradizionale luogo di detenzione dei cani non padronali».

Non è tutto perché per l’associazione animalista si dovrebbe dare maggiore spazio alle opere di prevenzione dell’abbandono.

«Avvio del progetto Zero cani in canile - conclude l’associazione - da un’idea di Toto Francesca; un’opera di sterilizzazione a tappeto dei cani che ogni giorno sterilizziamo a nostre spese e accudiamo per strada non sapendo dove posizionarli; una microchippatura ugualmente efficiente che possa aiutarci a monitorare i cani sul territorio; campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono e per l’adozione dei cani in stallo al canile per far posto (ci auguriamo sempre provvisoriamente) ad altri cani senza proprietario. La capienza del prossimo canile purtroppo, secondo le nostre stime, non riuscirà ad arginare il problema».

L’associazione si mostra disponibile a fare la sua parte per un confronto costruttivo con l’amministrazione.

