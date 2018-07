Brindisi, movida nella morsa dei carabinieri: 2 arresti e controllate 890 persone

BRINDISI - Ben 890 persone controllate, di cui 115 di particolare interesse operativo. Una moto e 2 veicoli rubati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari; 2 persone arrestate su provvedimento, 7 denunciate a piede libero, 3 segnalate all’Autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti. Controllati anche 80 esercizi pubblici ed inflitte diverse sanzioni amministrative. È il bilancio dell’operazione lanciata dai Carabinieri su tutto il territorio a partire dalla serata di venerdì scorso fino all’alba di domenica. Il servizio straordinario di controllo del territorio ad «alto impatto» - dei carabinieri del Comando provinciale - era mirato sui luoghi della «movida» e alla prevenzione delle «stragi del sabato sera».

Oltre 180 i militari impegnati nel particolare servizio eseguito nel week-end con l’ausilio di unità cinofile antidroga ed il concorso dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto.

Sono questi i numeri del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri del Comando provinciale di Brindisi, consistito in controlli preventivi della circolazione stradale con posti di blocco ad «alta visibilità» e cinturazioni di aree sensibili effettuati da pattuglie a saturazione di settore e mobili di zona. Il tutto orientato alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in genere, al fine di assicurare un elevato target di sicurezza.

Il servizio è stato finalizzato anche ad assicurare una cornice di serenità ai cittadini che in considerazione della stagione estiva si riversano sui luoghi di aggregazione, nei locali pubblici e di intrattenimento e nelle piazze per seguire le varie manifestazioni. Il dispositivo ha anche interessato le contrade rurali dove in passato sono stati rinvenuti autoveicoli e mezzi agricoli oggetto di furto, nonché refurtiva varia ed armi.