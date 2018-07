Aveva nascosto tra balle di fieno nel proprio furgone circa 20 chili di marijuana. Per questo un uomo di 28 anni, è stato arrestato dalla polstrada di Brindisi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sulla complanare della strada statale 379, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto, gli agenti della polizia stradale hanno notato un furgone 'Renault master' fermo davanti a un casolare, e un uomo che camminava vicino ad una siepe. Appena notata la pattuglia, l’uomo è salito a bordo del furgone tentando di fuggire, ma gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Nel veicolo, tra balle di fieno, gli agenti hanno trovato alcuni bustoni per i rifiuti, in cui erano nascosti 21 pacchi di varie dimensioni e di diverso imballaggio, contenenti marijuana. La marijuana e il furgone sono stati sequestrati. L'arrestato è stato denunciato anche per ricettazione, poiché nel furgone gli agenti hanno trovato anche una centralina, di dubbia provenienza, del motore di una Lancia Y.