Fine estate col botto a Ceglie Messapica, centro collinare in provincia Brindisi famoso per la sua gastronomia, i ristoranti rinomati e perfino stellati, le 60 trattorie familiari a buon mercato e chilometro zero. Angelo Maria Perrino, direttore ed editore di Affaritaliani.it, lancia «La Piazza», un confronto pubblico tra big di livello anche nazionale in programma sul finire dell'estate.

In agenda quelli che saranno gli scenari alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Il programma si svilupperà in tre serate: venerdì 31 agosto; sabato 1 e domenica 2 settembre; esponenti di diversi gli schieramenti e di altrettante tendenze politiche «penseranno» ad alta voce il proprio pensiero, stimolati dalle domande dei cittadini sui destini del Paese, Puglia compresa.

«Dalle prime conferme - spiega Perrino - si preannuncia la presenza di importati protagonisti della vita pubblica in una cornice architettonica tra le più suggestive del panorama pugliese: largo Ognissanti, nel cuore del centro storico.medievale».