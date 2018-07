«L’imperatore» si aggiudica il concorso «Giganti di Puglia»

OSTUNI - Un ulivo dalle forme straordinariamente particolari, con un tronco scolpito dal tempo e con una parte di esso poggiante su una pila di pietre posta in aiuto per sorreggerlo (a testimonianza della cura e attenzione posta dei suoi proprietari), è risultato il vincitore della seconda edizione del concorso “Giganti di Puglia”.

L’ulivo è ben custodito nei terreni privati della famiglia Martucci di Ostuni e sarà premiato in occasione di una passeggiata di Millenari di Puglia ed organizzata per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di ammirarlo di persona.

Sulla base delle ultime ricerche in tema di datazione fatta dagli esperti sugli ulivi che insieme agli altri alberi si trovano nelle immediate vicinanze, questa pianta potrebbe essere del periodo romano.

Lo scorso anno il vincitore della prima edizione del premio fu un ulivo del tarantino, in agro di Manduria, mentre quest’anno il vincitore dell’odierno concorso è stato trovato in agro di Ostuni ed è stato soprannominato “l’Imperatore” per il suo aspetto imponente.

L’iniziativa, organizzata su tutto il territorio regionale dall’associazione “Millenari di Puglia”, ha l’obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione sul valore del grande patrimonio olivicolo pugliese.

Qualificata la giuria che ha selezionato e valutato gli ulivi: Enzo Suma, fondatore di “Millenari di Puglia”, che da anni porta avanti sia un censimento degli esemplari più straordinari, sia un progetto fotografico di valorizzazione del grande patrimonio olivicolo; Silvana Bissoli, artista pirografa che da tanti anni ha eletto l’ulivo come protagonista dei suoi lavori, e Guido Palma, forestale esperto di alberi monumentali.

È stato difficile scegliere tra tantissimi ulivi “particolari” iscritti al concorso e, tra quelli che hanno passato la selezione finale, sono risultati tutti alberi che si distinguono sia per dimensioni e forma che per stato di conservazione e produttività poiché raggiungono dimensioni che superano gli 8 metri di circonferenza (misurata a 130 cm dal suolo).

Tra i candidati vi sono stati esemplari spettacolari presenti in tutte le provincie di Puglia e l’ulivo secolare ostunese si è imposto dinanzi ad altre piante proprio per le sue misure decisamente imponenti,

“L’Imperatore” è dunque l’ulivo che rappresenterà simbolicamente l’intero patrimonio degli ulivi monumentali pugliesi fino alla prossima edizione.

Il premio di miglior ulivo monumentale del 2018, che andrà all’ulivo millenario di Ostuni, sarà anche il riconoscimento dell’importante lavoro di conservazione e tutela che il proprietario svolge nel preservare questo patrimonio vivo della cultura pugliese ereditato dai familiari che hanno lavorato per farlo arrivare sino ai giorni nostri produttivo e maestoso.