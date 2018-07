Investito mentre rileva incidente:in coma carabiniere di S. Pietro

Per strada a rilevare incidenti, come tante altre volte in anni di servizio. Poi un’auto a folle velocità, piombata su di loro, la tragedia, la fine. È gravissimo Attilio Picoco, 46 anni di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, vicebrigadiere dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di Nola, in Campania.Continua a lottare, in prognosi riservata in un letto dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove i medici gli hanno riscontrato gravi ferite.Il collega Enzo Ottaviani, 40 anni, appuntato in servizio a Castello di Cisterna di Napoli2, invece, era deceduto pochi istanti dopo essere stato condotto al «Cardarelli» di Napoli. Come anche Benito di Gennaro, 50 anni di Quadrelle, guardia giurata alla guida della Hyundai Atos coinvolta nel primo sinistro , quello che i militari stavano rilevando. L’uomo, rimasto illeso per il primo impatto, è invece deceduto sul colpo, falciato dalla Golf lanciata a velocità sostenuta sulla statale e condotta da un ragazzo di 26 anni di Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

La tragedia si è consumata prima della mezzanotte, tra sabato e domenica, sulla statale 7 bis, all’uscita di Pomigliano d’Arco.

Lì era stato segnalato uno scontro tra una Zafira e la Atos. Niente di che, danni ai mezzi e paura per i conducenti.

Niente lasciava presagire cosa la mala sorte avesse riservato.

Sulla statale erano giunti per primi i carabinieri di Castello di Cisterna e, in un secondo momento a supporto, i colleghi della radiomobile della Compagnia di Nola. Quattro uomini in tutto, oltre ai due conducenti rimasti coinvolti nel primo sinistro.

A operazioni quasi concluse, quell’auto, la Golf, come un missile, giunta all’improvviso e il cui conducente non s’è proprio accorto dei mezzi delle forze dell’ordine e delle auto sulla carreggiata.

Due militari sono riusciti ad avere la prontezza di riflessi di gettarsi in una scarpata, salvandosi la vita e riportando solo lievi ferite. Attilio Picoco ed Enzo Ottaviani non ce l’hanno fatta a mettersi in salvo. Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della stradale di Nola. Il 26enne è stato fermato e sottoposto agli accertamenti di rito.