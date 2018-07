Paga il parcheggio usando l’app ma la Multiservizi lo multa

L’applicazione per pagare il parcheggio col telefonino funziona, ma i dipendenti della Multiservizi lo multano. Debutto infelice del nuovo sistema di pagamento per l’ex aspirante sindaco, e attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Serra. A spiegare com’è andata sui social è lo stesso avvocato con un post particolarmente eloquente: «Con grande entusiasmo, questa mattina, ho usato l’applicazione Cicero per pagare la sosta in via Santi (piazza Vittoria), con enorme gratificazione l’applicazione ha funzionato... peccato però che gli ausiliari del traffico non siano stati adeguatamente preparati ad individuare il talloncino che segnala l’utilizzo di tale strumento.

Nel mettere in guardia i cittadini di Brindisi dal fidarsi di annunci trionfalistici faccio i miei più vivissimi complimenti al Comune di Brindisi ed a Multiservizi. Attendo notifica del verbale per ricorrere alla Autorità giudiziaria alla quale chiederò anche la condanna alle spese (siamo alla preistoria e parlano di Smartcity)».

Qualcosa di certo non ha funzionato e non è evidentemente colpa dell’applicazione.