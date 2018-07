Erano finiti sotto processo per aver trasmesso una partita

TORRE - Assolti perché il fatto non sussiste. Si tratta del proprietario di una paninoteca, Angelo Barbarello, nato in Germania 45 anni fa, residente a Torre Santa Susanna, e del suo dipendente, Piero Polito, 47 anni, di Torre Santa Susanna, finiti sotto processo per avere proiettato, per i loro clienti, la partita di calcio Sassuolo-Roma, trasmessa sui canali di Mediaset. Proiezione avvenuta il 19 marzo del 2017 a Torre Santa Susanna. I due sono stati difesi dall’avvocato Michele Iaia, per i quali aveva chiesto l’assoluzione evidenziando che <l’istruttoria dibattimentale non aveva provato la responsabilità penale dei due imputati, in quanto non avevano né pubblicizzato la proiezione dell’evento sportivo, né avevano richiesto un sovrapprezzo speciale per assistere alla proiezione>. E quindi non punibile perché non vi era stato un fin di lucro, ma era stato solo un servizio offerto ai clienti. .

Il pubblico ministero d’udienza aveva chiesto la condanna a sei mesi ciascuno di reclusione. Il giudice monocratico Francesco Cacucci, invece, li ha assolti, accogliendo la tesi prospettata dall’avvocato Iaia.

I fatti, come riportato in precedenza, risalgono al marzo del 2017. Per quella sera Angelo Barbarello, titolare della paninoteca , decide di trasmettere nel suo locale la partita tra Sassuolo e Roma, utilizzando un decoder e una scheda di Mediaset Premium, detenuti solo per uso domestico e privato. La cosa non passa inosservata. Le forze dell’ordine intervengono e scatta la denuncia per avere distribuito pubblicamente e abusivamente la gara di calcio in assenza di accordo con il fornitore del servizio, vale a dire Mediaset. E finiscono dinanzi al giudice monocratico titolare della paninoteca e dipendente.

