Il Tribunale di Brindisi ha assolto con formula piena dalle accuse di peculato aggravato e in truffa continuata pluriaggravata Nicola Del Nobile e Vittoria Ligorio, rispettivamente ex segretario generale ed ex dirigente del settore Ragioneria dell’autorità portuale di Brindisi attualmente in pensione. I due erano accusati, sulla base di una indagine condotta dalla guardia di finanza, di essersi attribuiti illegittimamente tra il 2001 e il 2014 premialità per 450mila euro in totale, firmando anche mandati di pagamento non regolari, abusando così del proprio ruolo. La Procura sosteneva la presenza di anomalie nell’assegnazione di premi produzione e indennità di mensa. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro tre mesi.