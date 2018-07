Ostuni, sequestrati 34 chili di marijuana «sottovuoto»

BRINDISI - La polizia di Ostuni ha recuperato e sequestrato 34 chili di marijuana lungo la costa ostunense della zona Diana Marina, frazione della città bianca. La droga, ritrovata durante un pattugliamento, era stata sigillata in 5 grossi pacchi messi in sottovuoto e termosaldati, ognuno contenente più di 5 chili di marijuana. Se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare al dettaglio, introiti per oltre 150 mila euro. L’attività di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti messa in campo da parte della polizia di stato ha permesso di portare a segno rilevanti sequestri ed arresti negli ultimi tempi secondo un azione di prevenzione e repressione svolta quotidianamente in una cornice di raccordo e coordinamento provinciale. Solo la polizia di Ostuni negli ultimi tempi ha sequestrato oltre 100 chili di marijuana.