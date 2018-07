Rossi vicino all’annuncio della Giunta: tanti nomi ma anche due... «mister X»

«Siamo ormai in dirittura d’arrivo. Non so dire se l’annuncio avverrà già lunedì (oggi, ndr) o il giorno successivo, ma posso confermare che la quadratura del cerchio è pressochè completa».

Il sindaco Riccardo Rossi non si sbottona più di tanto sulla lista degli otto assessori che andranno a comporre la sua Giunta.

Nomi? manco a parlarne e, anzi, «tra i tanti che ne sono circolati in questi giorni - incalza subito - almeno un paio non li ha menzionati nessuno».

Le consultazioni con le liste a lui collegate, dunque, sono quasi concluse e, di conseguenza, il primo cittadino è riuscito già in una prima impresa: mettere d’accordo tutti, cercando di accontentare tanto il Pd, quanto “Liberi e Uguali” e le altre liste civiche Brindisi Bene Comune e “Ora tocca a noi”.

Proprio quest’ultima - autrice di un autentico exploit alle urne, grazie al sorprendente risultato elettorale ottenuto - sembra quella viaggiare un po’ più... lentamente rispetto alle altre, nel senso che - stando ai beninformati - ha ancora qualche piccolissimo dubbio sul nominativo (con ogni probabilità donna) da proporre al sindaco Rossi come potenziale “pedina” da inserire nello scacchiere dell’esecutivo.

Ciò che, inoltre, appare certo - stando sempre a quel poco che Rossi ha fatto trapelare - è che nella Giunta troveranno posto due “mister X”, due volti rimasti sinora estranei al “toto-esecutivo” che ha animato la vita politica e sociale (sì, anche sul web) degli ultimi giorni. Potrebbe trattarsi dei due assessori tecnici che il sindaco vuole affiancare agli altri sei? Difficile dirlo e per una risposta sicura si dovrà attendere ancora qualche... manciata di ore, in attesa della convocazione della conferenza stampa per l’annuncio ufficiale. [p. potì]