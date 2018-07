Brindisi, non si ferma all'alt: in auto mezzo chilo di cocaina

Un 33enne originario di Torino ma residente a Torchiarolo, Maurizio Lasalvia, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Brindisi. Nel corso di un controllo sulla strada provinciale 81 in località Cerano, i militari hanno fermato una «Jeep Compass» guidata dall'uomo che ha ignorato l'alt dei Carabinieri mettendo in pericolo gli stessi militari. Nel corso della fuga l’uomo ha lanciato dal finestrino un involucro in cellophane, successivamente recuperato, contenente 505 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione personale gli è stata rinvenuta la somma contante sottoposta a sequestro di 300,00€ in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio. Lasalvia è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.