Pronto soccorso estivo attivato lungo la costa

OSTUNI - Il Distretto socio-sanitario n. 2 Fasano-Ostuni-Cisternino, anche per quest’anno ha attivato le sedi di Pronto soccorso estivo per fronteggiare le necessità di assistenza dei villeggianti nelle località di maggiore afflusso turistico. Il Pronto soccorso estivo, ubicato in via Petrolla (tel: 0831 308798), è entrato in servizio da domenica scorsa e resterà attivo fino al 31 agosto.

Nell’immobile che fu confiscato alla criminalità organizzata, ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 20, con orario continuato, medici e infermieri saranno a disposizione di residenti e turisti che dovessero averne bisogno.

Il servizio è supportato dai mezzi di soccorso del 118 per tutti gli interventi di emergenza.

L’attivazione del presidio di soccorso estivo si propone anche l’obiettivo di decongestionare il Pronto soccorso dell’Ospedale civile di Ostuni, che nei mesi estivi vede aumentare considerevolmente l’afflusso di utenti. Molti di questi provengono proprio dalle località balneari della costa. Ora, con l’attivazione della «Guardia Medica estiva» di Villanova, potranno rivolgersi direttamente al presidio di via Petrolla, evitando così di recarsi al Pronto soccorso ospedaliero della Città Bianca.

Pettanto, dopo la nota del 4 giugno scorso con cui il direttore del distretto Rosa Rosato comunicava l’avvio del servizio assistenziale di Guardia Medica nella frazione marina antistante il porticciolo di Villanova, l’ufficio Tecnico comunale (settore lavori pubblici), si è attivato per il controllo del corretto funzionamento degli impianti elettrico, idrico e telefonico.

Il Comune ha così provveduto all’affidamento del servizio di pulizia dei locali alla cooperativa «Job Global service» di Ostuni tenendo conto, anche, di eventuali esigenze ed imprevisti al fine di garantire il decoro della struttura ed il corretto funzionamento del servizio stesso.

Dovendo provvedere, in tempi rapidi, a predisporre gli atti necessari ad assicurare il servizio di pulizia dei locali, sia quello straordinario iniziale e finale che quello giornaliero, al fine di garantire il decoro e il corretto funzionamento dello stesso, vista la ristrettezza dei tempi che non consentivano di procedere ad apposita indagine di mercato (trattandosi di affidamento di un servizio di importo inferiore a 40 mila euro), si è ricorso all’affidamento diretto alla cooperativa «Job Global service» di Ostuni, con due interventi di pulizia generale e un intervento di pulizia giornaliera comprensivo del materiale di consumo e di ogni onere contributivo, previdenziale ed assistenziale al costo di 30 oltre IVA 22%.