Truffa, sequestro appartamenti e auto a ex veggente e marito

BRINDISI - I militari della guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro anticipato nei confronti della ex veggente diventata showgirl Paola Catanzaro e del marito Francesco Rizzo, entrambi imputati per aver truffato alcune persone a cui avrebbero promesso la salvezza da disgrazie e che credevano nei poteri sovrannaturali della Catanzaro. Sono stati sottoposti a sequestro, con provvedimento del Tribunale di Lecce, otto immobili, di cui uno ad Asiago (VI), due autovetture, sei conti correnti e sei polizze assicurative per un valore di 1,3 milioni di euro.

E' stata constatata una sproporzione tra i beni posseduti e il reddito accumulato, così da poter ipotizzare che i due vivessero con i proventi di attività illecite. Catanzaro (che da uomo ha cambiato genere ed è diventato donna) e Rizzo furono tratti in arresto il 29 gennaio scorso. Per entrambi e per altre sette persone il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per reati, a vario titolo contestati, di associazione per delinquere e truffa, oltre all’evasione fiscale per attività di chiaroveggenza non dichiarata.