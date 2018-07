Brindisi, denuncia lo smarrimento della patente ritirata in Albania per eccesso di velocità

Una 52enne italo-albanese residente a Brindisi è stata denunciata dai Carabinieri per falso ideologico: in vacanza in Albania, le è stata ritirata la patente per eccesso di velocità e ha pensato di illudere il sistema denunciando in Italia lo smarrimento del titolo di guida al fine di ottenerne un duplicato. La vicenda, purtroppo per lei, si è conclusa con una denuncia: grazie al dialogo tra polizie, infatti, la polizia albanese ha trasmesso il documento al consolato albanese, da qui alla Motorizzazione civile di Roma, dunque ai Carabinieri di Brindisi. Gli stessi dove la donna si era presentata per denunciare lo smarrimento del documento: presa con le mani nel sacco. Ora dovrà fare i conti con la giustizia.