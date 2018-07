Dovranno rispondere di omicidio colposo il titolare e cinque operatori di una struttura per anziani di Brindisi ritenuti responsabile della morte di una paziente. Secondo le indagini dei carabinieri del Nas diu Taranto, delegate dal pm Antonio Montinaro, non sarebbero stati adottati gli opportuni accorgimenti per evitare il decesso di una donna anziana. La donna, avrebbero accertato gli investigatori, non poteva essere ospitata nella struttura in cui era stata collocata: in quanto affetta da disturbi psichiatrici, doveva essere trasferita in altra idonea struttura socio-sanitaria assistenziale.