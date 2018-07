Un pregiudicato di 42 anni, Francesco Turrisi, è stato fermato dai Carabinieri di San Vito dei Normanni con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le indagini, intorno a mezzanotte l'uomo . che ha precedenti per reati contro il patrimonio, la persona per stupefacenti - avrebbe esploso cinque colpi di pistola con un calibro 6.35 contro un pregiudicato del posto che era in un bar. Dopo l'agguato si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. L'arma utilizzata, che è stata ritrovata, sarebbe una pistola giocattolo modificata e pertanto idonea a sparare: aveva ancora il colpo nel caricatore.

Il feritore, dopo la sparatoria, ha trovato rifugio in casa di un amico al quale ha chiesto ospitalità giustificando di avere avuto un litigio con la moglie. Vistosi alle strette poiché i carabinieri lo avevano ormai identificato e avevano messo a ferro a fuoco San Vito dei Normanni eseguendo una decina di perquisizioni, Turrisi si è costituito alle 4.10 alla caserma dei Carabinieri. L'uomo è stato sottoposto a fermo e nei suoi confronti è stato eseguito l'esame dello stub.