Addio al vescovo Angelo Catarozzolo

MESAGNE - È morto all’improvviso ieri pomeriggio mons. Angelo Catarozzolo, a lungo vicario generale della diocesi di Brindisi, in una vita dedicata al sacerdozio che continuava a vederlo impegnato. Classe 1925, mons. Catarozzolo divenne sacerdote nel 1948: fu cappellano del carcere e arciprete a San Donaci prima che il vescovo di Brindisi, Settimio Todisco, lo chiamasse al Vicariato generale che poi guidò per decenni, fino ai primi mesi di mandato di mons. Rocco Talucci. Contestualmente, e per 40 anni, fu a Mesagne cappellano della Chiesa del Crocifisso e curò tutti i movimenti laicali della diocesi di Brindisi. Il 18 luglio prossimo avrebbe compiuto 70 anni di sacerdozio e stava ultimando un libro sulla figura di don Donato Panna da cui prese il testimone a San Donaci.

Esequie oggi, martedì alle 17, presso la chiesa SS Annunziata di Mesagne.

Mons. Catarozzolo era anche zio del collega de La Gazzetta Angelo Sconosciuto, cui vanno le condoglianze della redazione.