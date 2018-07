Erba coltivata in casa con energia rubata

Aveva realizzato in casa una piccola serra per la produzione «in proprio» di marijuana. Ed aveva trovato pure il modo di non pagare la bolletta dell’energia elettrica dell’appartamento in cui la «serra» veniva curata, tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica.

A scoprire tutto sono stati i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, che al termine dell’operazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 38enne S.P., di Francavilla Fontana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militi - che evidentemente te da tempo tenevano d’occhio l’uomo - sono piombati presso la casa di campagna di proprietà dell’uomo ed hanno eseguito una perquisizione durante la quale, oltre scoprire la piccola serra con tre piante di marijuana dell’altezza di 30 centimetri, hanno rinvenuto 50 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi, e quindi pronta per essere spacciata, insieme a vario materiale per il confezionamento delle stesse.

Tutto sottoposto a sequestro, ma proprio quanto l’operazione sembrava conclusa, i militi si sono resi conto che c’era qualcos’altro di illegale in quella casa. In particolar modo c’erano una serie di fili elettrici nella zona del contattore. Quindi, con l'ausilio di personale tecnico dell'Enel, è stato accertato che il 38enne aveva eseguito un allaccio abusivo diretto sulla rete dell’illuminazione pubblica, tramite un by-pass al contatore. Tale stratagemma - stando ai calcoli Enel - ha consentito all'uomo di sottrarre energia per un valore di 5.000.

Il 38enne è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, rimesso in libertà, come disposto dall’autorità giudiziaria.